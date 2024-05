Fluminense derrota o Palmeiras e cola no G-8 do Brasileiro

Em partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino, o Fluminense derrotou o Palmeiras por 2 a 0 e conquistou sua quarta vitória no torneio. Com o resultado, o time carioca chegou na marca de 14 pontos e se aproximou da zona de classificação ao mata-mata. Já as paulistas, conheceram sua terceira derrota na liga nacional.

As autoras dos gols da vitória do Tricolor foram a lateral-esquerda Débora Sorriso e a atacante Lurdinha. Após começar mal no Brasileiro, as cariocas emplacaram três triunfos nas últimas quatro partidas e subiram para a nona posição. Elas empataram em número de pontos com o América-MG (atual oitavo colocado), mas seguem atrás pelo critério de saldo de gols. Na próxima rodada, o Fluminense irá encarar o Cruzeiro, enquanto o Palmeiras enfrenta o Corinthians. Sobre a partida Depois de um início equilibrado, o Palmeiras passou a ter mais a bola e controlar o ritmo do jogo. No entanto, a equipe paulista não conseguiu furar a defesa adversária. Apelando para muitos cruzamentos, elas não levaram perigo para a goleira Amanda Coimbra, que terminou a primeira etapa sem fazer nenhuma grande defesa. O Fluminense, por sua vez, abriu o placar aos 37 minutos. Em cobrança de falta, a lateral-esquerda Débora Sorriso acertou a trave, a bola voltou nas costas da arqueira Natascha e acabou no fundo das redes.