Com Honorato de líbero, Bernardinho define lista para a estreia da VNL

O técnico Bernardinho definiu a Iista de 14 jogadores que irão participar da estreia da seleção masculina na Liga das Nações de 2024. O Brasil enfrentará o time de Cuba nesta terça-feira (21), às 21h (no horário de Brasília-DF), no Ginásio do Maracanãzinho.

Os jogadores convocados foram: Bruninho e Fernando Cachopa (levantadores); Alan e Darlan Souza (opostos), Adriano, Arthur Bento, Leal, Lucarelli e Maurício Borges (ponteiros); Flavio, Isac e Lucão (centrais); Henrique Honorato e Thales (líberos). A surpresa da lista ficou por conta da presença de Honorato, ponteiro de origem, na posição de líbero. Além disso, outros três atletas foram inscritos para a primeira semana da Liga das Nações e poderão ser utilizados por Bernardinho nas próximas três partidas no Maracanãzinho. O ponteiro Lukas Bergmann e os centrais Judson e Otávio poderão entrar na lista de relacionados para os duelos contra Argentina, Itália e Sérvia.