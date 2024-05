Atletas vivem saga para deixar o RS rumo ao WTT Rio

As mesa-tenistas Victoria Strassburger e Sofia Kano viveram uma verdadeira saga para chegarem no Rio de Janeiro para a disputa o WTT Contender. Residentes do Rio Grande do Sul, elas tiveram seu voo cancelado ainda em consequência das enchentes no estado, tiveram que pegar um táxi até Florianópolis e viajaram de madrugada para a capital fluminense. Poucas horas depois de desembarcarem nesta segunda-feira (20), Sofia já estava em ação jogando sua primeira partida no torneio.

Sofia e Victoria moram e treinam em Porto Alegre, mas viajariam de Caxias do Sul, uma vez que o Aeroporto Salgado Filho segue fechado. O voo estava agendado para as 13h30 deste domingo (19), mas foi adiado por diversas vezes até ser cancelado. Como o torneio começaria já no dia seguinte, elas precisaram encontrar outra solução para chegar no Rio de Janeiro. Decidiram, então, pegar um táxi até Florianópolis e voar de lá.

As jovens mesa-tenistas chegaram na capital catarinense na madrugada desta segunda-feira, por volta das 02h30, e conseguiram viajar para o Rio de Janeiro pela manhã. Depois de uma jornada de quase 24 horas, as jovens mesa-tenistas chegaram na Cidade Maravilhosa às 10h30. Cerca de seis horas depois, Sofia Kano fez sua estreia no WTT Contender. Ela e Lucas Romanski perderam para Lhays Stolarski/Thiago Pradella por 3 a 1 (11/7, 11/6, 5/11 e 11/7), na estreia do quali de duplas mistas.