Ituano bate a marca de 100 pontos e assume a liderança da LBF

Após a conquista da medalha de bronze na Copa LBF, o Ituano Basquete teve uma grande atuação nesta segunda-feira (20). No Ginásio Anuar Pachá, a equipe visitou o Bax Catanduva e derrotou o adversário pelo placar elástico de 100 a 86. A vitória levou o Galo para a liderança da Liga de Basquete Feminino, superando o Sesi Araraquara.

Invicto nas últimas três partidas, o Ituano chegou na marca de 31 pontos conquistados, com 14 triunfos em 17 jogos. O Catanduva, por sua vez, perdeu pela 15ª vez na competição nacional e segue na nona posição, fora da zona de classificação ao mata-mata. No primeiro turno da LBF, no Ginásio Prudentão, o rubro-negro também venceu o Bax, mas pelo placar de 96 a 55. A pivô Gabi Guimarães foi eleita a melhor jogadora em quadra pela 12ª vez na temporada, ao alcançar um duplo-duplo com 19 pontos, 12 rebotes e quatro assistências. Outra destaque do Ituano foi a ala-pivô Letícia Lisboa, autora de 25 pontos e cinco rebotes. "Hoje, mesmo com o cansaço, a gente ainda defendeu muito mal; tomar 86 pontos, são muitos pontos. Acredito que só conseguimos ganhar porque fizemos 100, se não, teria sido um jogo mais complicado", analisou Gabi. Já no Catanduva, Barbara Souza fechou com 19 pontos, quatro rebotes e quatro assistências.