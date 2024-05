Brasil x Cuba: onde assistir ao jogo da Liga das Nações masculina de vôlei

Cuba participou da competição somente uma vez. em 2023, terminando na 13ª colocação.

Os confrontos entre as equipes é bem equilibrado: nos últimos dez duelos, cada lado ganhou cinco partidas. Em 2023, as seleções se enfrentaram no Pré-Olímpico, nos Jogos Pan-Americanos de Santiago e na Ligas das Nações, com o Brasil vencendo nas duas primeiras.

Os convocados de Bernardinho são: Bruno e Cachopa (levantador); Adriano, Arthur Bento, Leal, Lucarelli, Lukas Bergman e Maurício Borges (ponteiro); Alan e Darlan (oposto); Flavio, Isac, Judson, Lucão e Otávio (central); e Honorato e Thalles (líbero).

Brasil x Cuba - Liga das Nações masculina de vôlei

Data e Horas: 21 de maio, às 21h

Local: Maracanãzinho, no Rio de Janeiro

Transmissão: sportv2