Raissa Machado leva o ouro no dardo no Mundial de atletismo

Penúltima atleta a entrar em ação na decisão da prova, Raissa iniciou sua campanha com um ótimo 24,19m no primeiro lançamento. Depois, ela emplacou duas queimas e uma marca de 23,26m. Já na quinta tentativa, a brasileira melhorou a distância para 24,22m, estabelecendo um novo recorde do campeonato e ficando com o título da disputa. No ano passado, ela havia terminado com a prata, sendo superada pela letã Diana Krumina (hoje ausente do torneio). A iraniana Hashemiyeh Motaghian (22,74m) e a chinesa Lin Sitong (22,68m) completaram o pódio da edição de 2024.

Na outra final da sessão do Mundial de atletismo envolvendo uma brasileira, Aline Rocha terminou na quinta posição na decisão dos 1500m para a classe T54. Ela completou o percurso de quase quatro voltas na pista no tempo de 3min34s97. A grande campeã foi a chinesa Zhou Zhaoqian, ouro nos Jogos Paralímpicos de Tóquio-2020, com a marca de 3min33s86. Tian Yajuan (3min33s91), também da China, ficou em segundo, enquanto a alemã Merle Marie Menje (3min34s19) levou o bronze.