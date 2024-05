Brasil fatura quatro medalhas no Aberto de Montenegro

O Brasil encerrou as disputas individuais do Aberto Paralímpico de tênis de mesa em Montenegro com quatro medalhas. Nesta quinta-feira (2), segundo dia de competição, Danielle Rauen, Allana Maschio, Lucas Arabian e Sophia Kelmer subiram ao pódio em suas respectivas classes.

Na classe 9-10 feminina, teve dobradinha brasileira no pódio. Após passarem pela fase de grupos, Alanna Maschio e Danielle Rauen se enfrentaram na semifinal. Danielle acabou levando a melhor com parciais de 11/6, 11/1 e 11/4. Com isso, Allana ficou com o bronze. Na final, Dani perdeu da australiana Lei LiNa, vice-líder do ranking, por 3 a 1 (6/11, 12/10, 11/3 e 11/7). Lucas Arabian foi uma das medalhas garantidas após o primeiro dia do torneio. Competindo na classe 5 masculina, o 14º colocado do ranking mundial acabou superado na semifinal pelo alemão Valentin Baus, líder da lista. As parciais foram de 117/, 11/5 e 14/12. Apesar da derrota, o brasileiro encerrou sua campanha com o bronze.