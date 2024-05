Brasil bate Sérvia no Maracanãzinho e vence a 2ª na Liga das Nações de Vôlei masculino

No segundo set a Seleção Brasileira manteve a toada e novamente conseguiu levar a melhor sobre os sérvios, fechando a parcial em 25 a 20, em que Leal foi mais eficiente na rede para cravar algumas bolas.

Quando estava prestes a fechar o jogo, o Brasil viu a Sérvia reagir no terceiro set. O jogo passou a ficar bastante equilibrado, mas os europeus foram mais letais no momento decisivo da parcial, fazendo 25 a 22.

No quarto set falou mais alto o bloqueio do Brasil e os bons saques de Darlan. Assim, o time comandado por Bernardinho fechou a parcial em 25 a 22 para garantir a segunda vitória na Liga das Nações.

O Brasil volta a entrar em campo pela competição no próximo domingo, às 10h (de Brasília), no Maracanãzinho, contra a Itália, rival contra o qual assegurou a vaga para as Olimpíadas de Paris, no Pré-Olímpico do ano passado.