Corinthians anuncia saída de diretores do Jurídico após polêmica

O Corinthians anunciou, na noite desta sexta-feira (24), as saídas do diretor jurídico, Yun Ki Lee, e do diretor jurídico adjunto, Fernando Perino.

O que aconteceu

A dupla pediu demissão do cargo. O pedido vem em meio à polêmica divulgada pelo colunista Juca Kfouri, do UOL, a respeito da intermediação do acordo entre Corinthians e VaideBet pelo patrocínio máster do clube.

Yun Ki Lee e Fernando Perino foram contratações anunciadas no início da gestão do presidente Augusto Melo.