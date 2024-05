Kauê Willy conquista etapa de Iquique da Copa América por 26s

Dessa vez, não teve penalização para Kauê Willy e o triatleta foi o vencedor da etapa de Iquique da Copa América de triatlo. Com forte desempenho, principalmente na corrida, o brasileiro despachou a concorrência e conquistou a etapa chilena com 26 segundos de vantagem. Segundo pódio no continente em um período de duas semanas.

Anteriormente, há dois sábados, Kauê Willy descartou um copo de água fora da zona designada e tomou 15 segundos de penalização. Assim, perdeu a primeira colocação em La Guaíra, na Venezuela, e terminou com a prata no Sul-Americano. Contudo, neste domingo (12), não teve erros que tirassem a vitória do brasileiro na Copa América.

Kauê já saiu com dois segundos na liderança logo após a natação, que completou em 18min26s, seguido pelo chileno Cristóbal Muñoz. O momento de sua primeira transição não comprometeu e foi um dos seis triatletas a pedalar abaixo dos 56 minutos. Desse modo, completou a segunda parte com 55min24s, mantendo-se no pelotão de frente.