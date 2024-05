Goleira brasileira é MVP nas finais da Europa League Feminina

A goleira brasileira Renata Arruda foi destaque no handebol europeu neste fim de semana. Defendendo as cores do CS Gloria Bistri?a-N?s?ud, da Romênia, Renata conquistou o prêmio de melhor jogadora (MVP) das finais da Europa League feminina. A premiação veio após atuações excepcionais nas semifinais e final, mesmo com sua equipe sendo vice-campeã.

"Tenho muitos sentimentos agora. Eu não consigo nem descrever. Foi um grande trabalho de toda a equipe durante toda a temporada. O título de MVP não é só meu, mas de todos", destacou a goleira brasileira em entrevista ao portal oficial da competição. Na final deste domingo (12), o CS Gloria acabou derrotado para o Storhamar, da Noruega, por 29 a 27. Antes disso, a equipe havia batido o clube compatriota H.C Dunarea por 37 a 26 na semifinal. Reunindo os jogos da semifinal e final, Renata Arruda fez cerca de 23 defesas e mais de 60 arremates sofridos contra sua meta. Em cada partida, a goleira brasileira conseguiu uma média de 30% de aproveitamento. Nas estatísticas gerais da competição, Renata acabou disparada como a melhor goleira, acumulando média de 40,52% de eficiência. Foram 139 defesas em 343 chutes recebidos em 10 partidas.