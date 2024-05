Conjunto brasileiro é ouro na série mista em Portimão

O conjunto brasileiro conquistou mais duas medalhas na Copa do Mundo de Portimão de ginástica rítmica, neste domingo (12), em Portugal. Depois de ser vice na disputa geral, a equipe formada por Duda Arakaki, Victória Borges, Deborah Medrado, Sofia Pereira e Nicole Pírcio faturou o ouro na série mista e a prata nos cinco arcos. Babi Domingos e Geovanna Santos também disputaram finais individuais.

A medalha de ouro veio com na série mista (três fitas e duas bolas). Com uma apresentação impecável com o tema de "Brasilidade", as meninas levantaram o público e marcaram 32.550 (17.7 de dificuldade, 8.200 de artístico e 6.650 de execução) para ficar em primeiro lugar com sobras. O México foi o segundo colocado com 30.100, enquanto a Espanha levou o bronze com 29.900.

Pouco antes, nos cinco arcos, as brasileiras fizeram uma boa apresentação ao som de "I Wanna Dance With Somebody", de Whitney Houston. Sem grandes erros, elas marcaram 35.200 para ficar na segunda colocação e levar a prata. O conjunto recebeu 19.8 de dificuldade, 8.050 de artístico e 7.350 de execução. O ouro desta prova ficou com a Espanha, com 35.750, enquanto a França levou o bronze com 34.050.