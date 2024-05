Ana Azevedo desabafa sobre falta de treinos no revezamento

Ana Azevedo esteve ao lado de Gabriela Mourão, Lorraine Martins e Vitória Rosa durante o Mundial de Revezamentos, que aconteceu em Bahamas, na última semana. A competição serviu de classificação para os Jogos Olímpicos de Paris-2024, dando vaga para 14 equipes em cada prova. O 4x100m feminino ficou em quinto lugar na eliminatória e na repescagem e não conseguiu classificar-se.

Colegas concordam

Os demais revezamentos brasileiros, aliás, também tiveram um mau desempenho, com exceção ao 4x400m masculino, que foi o único a pegar a vaga olímpica. Das cinco equipes que foram ao Mundial, somente o 4x100m masculino teve a oportunidade de fazer um camping de treinos de mais de um mês, na Flórida. As outras equipes tiveram apenas poucos dias de treinos antes de embarcarem para Nassau.

"A gente não conseguiu treinar, só tivemos de fato um treino de passagem. As outras passagens que fizemos foi aquecendo no Mundial. Faltou isso pra ficarmos seguras. Não que a gente não confie uma na outra, mas sabíamos que precisaríamos de mais tempo. Geralmente, fazemos passagem no final de zona e tivemos que fazer no começo ou no meio para o bastão não escapar e acabar queimando", falou Lorraine Martins.

Ainda nesta semana, Rosângela Santos, medalhista de bronze em Pequim-2008 com o revezamento 4x100m feminino, já havia criticado a Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) pela falta de atenção com as demais equipes além do 4x100m masculino. "Algo precisa ser mudado urgentemente para que mais atletas não sejam prejudicados. Tem muita coisa errada", falou em live no Instagram.

Sonho com vaga olímpica

Depois de não conseguir a vaga olímpica no Mundial de Revezamentos, as brasileiras podem lutar pela vaga através do ranking mundial. Para isso, elas precisam ter um dos dois melhores tempos do ciclo entre as equipes ainda não classificadas. Hoje, a última classificada é a China, com 43s03. As brasileiras levaram o ouro no Ibero-Americano, mas com 43s54, marca acima dos 43s46 feitos pelo time verde-amarelo no Mundial de Budapeste.