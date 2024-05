É longe? Corintianos lotam Itaquera, por que palmeirenses evitam Barueri?

O Allianz Parque fica a pouco mais de 25 quilômetros do estádio de Barueri, onde o Palmeiras manda seus jogos quando há shows no local onde habitualmente atua. Já a Neo Química Arena, que passou a receber as partidas do Corinthians em 2014, está a mais de 24 quilômetros do Pacaembu, onde o time jogava até inaugurar sua nova casa.

O torcedor corintiano imediatamente aprendeu o caminho. E lota as arquibancadas na zona leste com enorme frequência há uma década. Já os palmeirenses parecem não se adaptar a Barueri. Contudo, o município próximo à capital tem quase 280 mil habitantes. Certamente muitos torcem pelo bicampeão brasileiro.

Eram 12.108 na derrota para o Athletico. Não existem pelo menos mais 19 mil dispostos a ver o Palmeiras jogar perto de casa? E lotar o estádio para 31 mil? Se o time perdeu dois jogos do Brasileirão por lá, qual seria a explicação? Gramado? Poucos torcedores? Dependência do piso sintético? Mas no Brasileiro passado atuou como visitante em 17 pelejas na grama natural. E foi campeão.