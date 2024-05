Nos EUA, Rafinha Bastos vira 'Rafi' e cita tragédia no RS: 'Não é fácil'

"Não é um momento fácil para a gente no Brasil, vocês todos sabem o que está acontecendo, com todas as inundações. Não tem sido fácil", ele continuou em inglês. "Mas estou feliz que vocês vieram. E que estão me pagando em dólares."

Rafi Bastos

Rafi Bastos, seu nome artístico fora do Brasil, é uma das atrações do festival de comédia da Netflix em Los Angeles. O evento reúne centenas de comediantes em cerca de 500 shows em 35 locais durante 12 dias. Os maiores nomes da indústria participam do evento, como Seth Rogen, Jerry Seinfeld, Amy Schumer e Ali Wong, em espaços clássicos de stand-up como a Comedy Store e The Laugh Factor, além de arenas como o Hollywood Bowl.

Rafinha se apresentou no Bourbon Room, uma casa com cerca de 300 lugares localizada na Calçada da Fama de Hollywood. Ele segurou a plateia com quase uma hora de show até perto da meia-noite, após breves apresentações de dois comediantes americanos e outro brasileiro, seu colega Maurício Meirelles.

Ele fez piadas sobre os desafios de morar nos EUA e não poupou os próprios americanos, em especial a cultura progressista nas grandes cidades das costas. "Ninguém mais quer ser branco na América", disse. "Eu me mudei pra cá porque cansei de ser branco. Resolvi ser minoria", zuou.