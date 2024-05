Pedro Henrique bate recorde sul-americano do lançamento de dardo

No lançamento de dardo feminino, Jucilene Sales de Lima conquistou a medalha de prata com 62,31m. A colombiana Flor Ruiz levou o título com 66,70m. A uruguaia Manuela Rotundo completou o pódio com 61,84m. Laila Ferrer e Silva ficou em 7º lugar marcando 52,24m.

Nos 100m com barreiras feminino, Ketiley Batista conquistou a prata ao completar a distância em 13s22. A medalha de ouro ficou com Paola Vasquez, do Porto Rico, que fez 13s03 e o bronze foi para espanhola Paula Blanquer marcando 13s33.

Bronzes

Ana Azevedo levou o bronze dos 200m feminino ao marcar 23s31. O Equador fez dobradinha no pódio com Aimara Nazareno (23s07) e Gabriela Suarez (23s20) com o ouro e a prata, respectivamente. Lorraine Martins fez 23s48 e foi sexto lugar. Com 20s50, Erik Cardoso também conquistou o terceiro lugar no masculino. Juan Ciampitti (20s48) e do dominicano Jose Gonzales (20s27).

No heptatlo, Tamara Alexandrino de Sousa conquistou o bronze ao somar 5.617 pontos. A campeã foi a colombiana Martha Araujo que somou 6.274 pontos, enquanto a medalha de prata ficou com a mexicana Lilian Borja, que fez 5.637 pontos. No salto com vara, Lucas Pedro conseguiu fez 5,25m e faturou a mesma medalha. Aleix Pi e Isidro Leyva, ambos da Espanha, levaram o ouro e prata marcando 5,45m.

Pódios da manhã

Na manhã deste domingo no Ibero-Americano de Atletismo, o Brasil conquistou medalhas de ouro nos revezamentos 4x100m feminino e masculino. Gabriela Mourão, Ana Azevedo, Lorraine Martins e Vitória Rosa fizeram 43s54 para ficar com o título. Entre os homens, Felipe Bardi, Erik Cardoso, Vinícius Rocha e Rodrigo Nascimento marcaram 39s19 e subiram ao lugar mais alto do pódio.