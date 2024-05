Corinthians vence Majestoso de virada e com gol nos acréscimos

O Corinthians é mais líder do que nunca no Brasileirão Feminino. Jogando na NeoQuímica Arena, as Brabas do Timão venceram o São Paulo por 3 a 2, com direito a virada e gol nos acréscimos. Vic Albuquerque saiu do banco para marcar duas vezes e dar a vitória no clássico Majestoso ao Alvinegro paulistano. A equipe abre seis pontos na ponta da tabela.

Foi um clássico daqueles de ficar na memória, principalmente, para quem foi para Itaquera assistir na Arena. Se um jogo entre Corinthians e São Paulo nunca é um jogo qualquer, imagina quando vale a manutenção da liderança ou a aproximação do topo. Dessa forma, as equipes foram a campo neste domingo (12) pela manhã.