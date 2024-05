Minas Brasília conquista a primeira vitória no Brasileirão A2

Três jogos movimentaram a tabela do Brasileirão Feminino série A2 neste domingo (12). Pelo grupo A, o Minas Brasília abriu os trabalhos com uma vitória por 3 a 0 no São José (SP). Foi seu primeiro triunfo na competição. Em seguida, o Taubaté (SP) empatou em 2 a 2 com o Mixto (MT) na mesma chave. Além disso, o JCFC goleou o VF4 (PB) por 5 a 0 no grupo B.

Na primeira partida do dia, o Minas Brasília recebeu o São José, no estádio Bezerrão, ainda na parte da manhã. Monse abriu o placar com 18 minutos do primeiro tempo e Silvania ampliou aos 29 para o time da casa. Por fim, Lourdes Rodriguez ampliou já nos acréscimos do segundo tempo para dar números finais e a vitória ao Minas Brasília.