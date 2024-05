Mariana Frauches fica em 11º no jump-off do GP de Montefalco

Além de Mariana, o Brasil teve Luiz Felipe Neto de Azevedo, que cometeu quatro faltas no primeiro percurso e ficou com a 40ª colocação. Luiz Felipe de Azevedo Filho se retirou no primeiro percurso.

Na competição, secundária, com obstáculos a 1,45m, da mesma classe, com duas fases, Pedro Veniss foi o 34ª, zerando a primeira volta e cometendo duas faltas na segunda. Luiz Felipe de Azevedo Filho foi o 41º, com uma falta no primeiro percurso e duas no segundo.