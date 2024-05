Vasco vence na prorrogação e força o jogo 5 no NBB

Que série disputada! O duelo entre o 4º e o 5º colocado da temporada regular do NBB está pegando fogo nas quartas de final. Assim, jogando no Rio de Janeiro, o Vasco da Gama venceu o Bauru Basket, na prorrogação, 95 a 87. Desse modo, o Cruzmaltino empatou em 2 a 2 a série e será mais um confronto que precisa do jogo de desempate para definir um semifinalista.

Uma entrega de alto nível de basquete e muita disputa em quadra. Dessa maneira, com muita emoção e nervos a flor da pele, Marquinhos comandou o Vasco no duelo particular contra Alex Garcia, do Bauru. O fato dos dois serem veteranos, um com 39 e outro com 44 não diminuiu, sobretudo, o ímpeto e a correria que ambos entregaram em quadra. O ala do time carioca anotou 21 pontos, teve cinco rebotes e deu duas assistências. Por outro lado, o ala do time do interior paulista foi o cestinha da partida, com 23 pontos e 7/7 dos arremessos de dois, com 22 de eficiência.