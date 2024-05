Campinas bate Blumenau e amplia sequência de vitórias na LBF

Com 25 pontos, a cubana Ineidis Casanova liderou as estatísticas do Campinas e terminou como a cestinha da partida. A jogadora ainda deu três assistências e pegou seis rebotes para somar 29 de eficiência. Maira Horford também se destacou com 21 pontos marcados. Do lado do Blumenau, Meli Gretter foi a maior pontuadora com 19 pontos.

O triunfo deste domingo foi o décimo do Unimed Campinas em 16 jogos na fase regular da LBF. A equipe campineira ocupa atualmente a quinta posição do torneio, com a mesma campanha do Santo André, quarto colocado. Em sexto lugar, aparece o Blumenau com duas vitórias a menos que as duas equipes.