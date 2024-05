João e Marina fecham Mundial de Nacra 17 no top-10

Assim como em boa parte do Mundial, dois barcos da Itália e um da Grã-Bretanha confirmaram suas posições no pódio. O título ficou com os italianos Ruggero Titta e Caterina Banti, que venceram a medal race e somaram 41 pontos perdidos, enquanto seus compatriotas Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei levaram o bronze com 78. Os britânicos John Gimson e Anna Burnet completaram o pódio com a prata somando 61 pontos.

Rumo a Paris

O Campeonato Mundial de Nacra 17 foi a última grande competição da classe antes dos Jogos Olímpicos de Paris-2024. João Siemsen e Marina Arndt vão representar o Brasil na classe após a Confederação Brasileira de Vela (CBVela) anunciar a convocação da equipe olímpica no início deste mês. Vale destacar que vaga da classe foi conquistada com a medalha de bronze de Samuel Albrecht e Gabriela Nicolino nos Jogos Pan-Americanos de Santiago-2023. Entretanto, a classificação da modalidade pertence a Confederação, que optou por Siemsen e Arndt.