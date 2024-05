O que os clubes pensam sobre parar o Brasileirão diante do caos no RS

Entre os clubes, uma preocupação de emitir nota conjunta (LFU ou Libra) é que a discussão envolve mais as peculiaridades de cada divisão do Brasileirão do que as particularidades dos blocos formados para negociar direitos de transmissão. Ou seja, o problema se mede mais de acordo com a Série (A, B, C ou D) e não com afinidades no modelo de divisão de receitas de TV, por exemplo.

Quem falou no fim de semana?

Nossa posição é de apoio total e restrito aos clubes gaúchos. A decisão que for melhor para esses clubes, em meio à tragédia, é o que vamos seguir. André Mazzuco, diretor de futebol do Athletico

Será que todas aquelas pessoas que dependem do futebol seriam capazes de suportar um período de não futebol? Será que todos os trabalhadores que dependem do que está em torno do futebol seriam capazes de suportar o momento? Tivemos um exemplo recente e sabemos quanto os clubes sofrerem quando pararam. Será que a melhor forma será com a paralisação do futebol? O Palmeiras deu exemplo na pandemia e estamos sempre preocupados com o que representa o futebol para todos. Essa tragédia poderá ser superada só com muito trabalho e dedicação. Anderson Barros, diretor de futebol do Palmeiras

Os clubes e pessoas de lá não tem a menor condição de estar envolvidos, hoje, no futebol. Eles estão emocionalmente abalados. Eles não têm condições de treinar, têm familiares e amigos que estão passando dificuldades, podem ter perdido alguém da família, casa destruída. Para dar isonomia a esses clubes, no meu entendimento é que deveria parar o Campeonato Brasileiro . Sérgio Coelho, presidente do Atlético-MG