Nicolas Sessler é 54ª e Vinícius Rangel 78ª na Volta das Astúrias

Neste domingo, os brasileiros participaram Nicolas Sessler e Vinícius Rangel finalizaram participação na Volta das Astúrias, tradicional prova na Espanha de ciclismo estrada. Nicolas percorreu trajeto de 140km em tempo de 13h27min04s e terminou na 54ª posição, enquanto Vinícius foi 78º, com marca de 13h46min12s.

Os brasileiros ficaram distantes do pelotão de frente da prova. A prova teve 140km e foi de Benia de Onís até Oviedo. Representando o Victoria Sports Pro Cycling Team, Nicolas Sessler terminou na 54ª posição, a 28 minutos do vencedor, o mexicano Isaac Del Toro. Já Vinícius Rangel, que compete pelo Movistar Team, ficou com no 78º lugar, a 47min08s do campeão.

O pódio foi preenchido por Del Toro, com tempo de 12h59min04s, enquanto seu companheiro de time Rafal Majka, da Polônia, cruzou em segundo, a 1min15s. O bronze ficou com Eric Antonio Fagúndez, que foi 5 segundos mais lento.