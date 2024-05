Araraquara atropela São José por quase 50 pontos de diferença

Por outro lado, o São José tem 21 pontos, com os mesmos 17 jogos, e 23,5% de aproveitamento. Ocupa a oitava colocação pela pontuação, mas estaria fora dos playoffs, por ter um dos três aproveitamentos mais baixos, é nono.

Na partida, os visitantes conseguiram apenas no terceiro quarto atingir dois dígitos em pontuação na parcial. Mesmo assim, Araraquara venceu por 22 a 13. E olha que por um breve momento, no começo do jogo, São José liderou o placar. Vitória Marcelino foi a cestinha da partida para o Araraquara, fazendo sozinha quase metade dos pontos do oponente (17).

O próximo compromisso de Araraquara é o Sampaio Basquete, dentro de casa, e o São José recebe o Corinthians.