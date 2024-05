Tocha olímpica passará pelo Festival de Cannes em 21 de maio

A tocha olímpica estará presente no tapete vermelho do Festival de Cannes no dia 21 de maio, sendo carregada pelo atleta paralímpico francês Arnaud Assoumani, anunciou a organização na última segunda (13).

"Paris-2024, em acordo com a Prefeitura de Cannes, levará a tocha ao tapete vermelho do Festival", afirmou em comunicado o famoso festival de cinema da cidade do sul de França. Na noite do dia 21 de maio também será exibido o documentário "Olympiques! La France des Jeux", dirigido por Mickaël Gamrasni.

Segundo a presidente do festival e seus diretores-gerais, Iris Knobloch e Thierry Frémaux, será feita uma retrospectiva de "um século de participações nos Jogos marcaram para sempre nossa memória coletiva".