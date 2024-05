Thiago Monteiro perde nas oitavas do Masters 1000 de Roma

Depois de cinco vitórias seguidas, duas delas no quali, chegou ao fim a excelente campanha de Thiago Monteiro no Masters 1000 de Roma. Nesta terça-feira, o brasileiro, que é o 106º do ranking mundial, perdeu para o chinês chinês Zhang Zhizhen (56º) com parciais de 7/6 (7/4) e 6/3 em 1h56 de jogo.

A campanha de Thiago Monteiro no Masters 1000 de Roma foi a melhor de um brasileiro desde que Thomaz Bellucci chegou também às oitavas de final em 2016. Com os resultados, o brasileiro ganhou 95 pontos e, pelo menos por enquanto, está subindo 22 posições no ranking, chegando à 84ª colocação. Quatro vitórias contra adversários melhor ranqueados No qualifying, Thiago Monteiro derrotou o italiano Giovanni Oradini (403º) com um duplo 6/4. Na sequência, para se classificar para a chave principal, ele superou o francês Corentin Moutet (83º) por 6/4 e 6/3.