Cássio sair do Corinthians é muito triste e chocante, mas não é traição

Como foi o tratamento do Corinthians com Renato Augusto, Fábio Santos e Gil? Claro que eles não estão na mesma altura da idolatria de Cássio, mas o jeito que eles foram tratados foi certo? Todos eles viraram os únicos culpados por tudo de errado que deu no ano passado...

Tem uma outra questão muito importante por aqui: a atual gestão tem feito de tudo para que o Corinthians não seja mais o mesmo. Claro que os antecessores têm culpa, mas Augusto Melo não faz absolutamente nada para os jogadores acharem que tudo vai melhorar. O que resta por enquanto é a paixão da torcida, que todos sabemos que é fugaz a ponto de ele ser xingado na próxima eliminação.

Tudo isso para nem tocar na parte esportiva, no direito do goleiro querer um lugar em que ele vai poder jogar mais do que atuará no Corinthians com a ascensão de Carlos Miguel. Pode até ser que o time não sinta tanta falta dele debaixo das traves, mas a ausência de uma figura como a dele nos vestiários vai ser muito sentida.