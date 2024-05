Yago vence primeiro duelo contra Caboclo na final do Camp. sérvio

Começou a final do campeonato sérvio de basquete masculino entre Estrela Vermelha e Partizan Belgrado nesta segunda-feira (13). E aí você pergunta, o que tem a ver com o esporte brasileiro? Dois dos principais nomes nacionais da atualidade do basquete estavam em quadra e serão importantes para o Brasil no Pré-Olímpico. Assim, Yago dos Santos teve grande atuação para ajudar o Estrela Vermelha a derrotar o Partizan, de Bruno Caboclo.

Uma das maiores rivalidades no leste europeu, em qualquer modalidade, é o confronto entre os times do Estrela Vermelha e do Partizan Belgrado. No basquete, são duas torcidas fanáticas e que sempre fazem grandes espetáculos em seus ginásios. Então, na primeira partida da melhor de cinco confrontos, deu Estrela jogando dentro de seu ginásio, 85 a 82.

Além disso, há o duelo particular entre Yago e Bruno, no qual o primeiro foi o destaque da partida e comandou a vitória. Yago esteve por 32 minutos em quadra, anotou 18 pontos como o cestinha do time, pegou quarto rebotes e deu seis assistências para 21 de eficiência. Por outro lado, Bruno esteve em quadra por 18 minutos, contribuiu com cinco pontos, três rebotes e duas assistências, para sete de eficiência.