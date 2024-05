UDA vence a segunda no Brasileirão Feminino A2 ao bater o Remo

No jogo que fechou a quinta rodada do grupo B do Brasileirão Feminino série A2, a UDA (AL) venceu o Remo por 2 a 1. Dessa forma, a equipe alagoana conquistou seu segundo triunfo na competição e ultrapassou seu adversário da tarde desta segunda-feira (13). De quebra, ficou mais próximo da zona de classificação à próxima fase.

A partida ocorreu no tradicional estádio Rei Pelé, em Maceió, Alagoas. Então, jogando em seus domínios, a UDA (União Desportiva Alagoana) partiu para o ataque contra o Remo. Foi um duelo de uma nova camisa contra um time com muito tempo de existência, já que o UDA veio de 2010, enquanto o Clube do Remo existe desde 1905.

Mas a história não entrou em campo e o UDA foi quem abriu o placar, com a atacante Giselle, aos 28 minutos do primeiro tempo. Em seguida, nos acréscimos do primeiro tempo, a meio-campista Daniele empatou para o time visitante, levando a igualdade no placar para o intervalo.