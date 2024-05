Um Saudi Smash cheio de surpresas

Três vezes Wang Chuqin

Com três títulos conquistados no Saudi Smash, Wang Chuqin fortaleceu seu status como o número 1 do mundo. O mesa-tenista de 24 anos ganhou nas duplas ao lado de Ma Long, e nas mistas ao lado de Sun Yingsha. Campeão de simples no Singapore Smash que aconteceu em março, certamente o "Coração de Leão" estará de olho no terceiro Grand Smash do ano, o China Smash, a ser realizado no segundo semestre.

Chen Meng mostra grande forma

Campeã no primeiro Singapore Smash em 2022, Chen Meng traz o seu melhor jogo nos maiores palcos. Vale lembrar que ela é a atual campeã olímpica de simples, isto é, conquistou o ouro em Tóquio-2020. Na final na Arábia Saudita, quebrando uma sequência de derrotas diante da líder do ranking mundial Sun Yingsha, Chen mostrou grande preparo físico e técnico para levar o título individual do primeiro Saudi Smash. Com este resultado, Chen deve saltar duas posições no ranking, aparecendo agora como a número 2 do mundo.

Novo encontro em Paris-2024?

Chen Meng e Sun Yingsha já se enfrentaram 16 vezes em torneios da ITTF/WTT com 10 vitórias para Sun Yingsha. Entre as vitórias de Chen, está justamente a da final em Tóquio-2020. Aos 30 anos, possivelmente Paris-2024 marque a despedida olímpica de Chen Meng. A lista da seleção feminina da China ainda não foi divulgada, mas Chen mostra que tem tudo para conquistar mais medalhas na "Cidade Luz".