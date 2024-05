Alejo Muniz é vice-campeão do Challenger Series de Sydney

O catarinense Alejo Muniz ganhou dois duelos brasileiros com os irmãos Samuel e Miguel Pupo, e foi vice-campeão do Challenger Series de Sydney. O surfista perdeu a final para o atleta local de North Narrabeen, Jordan Lawler, que usou os aéreos para conquistar o título. Na decisão feminina, a também australiana Isabella Nichols conquistou o bicampeonato da etapa contra a canadense Erin Brooks, que segue na frente no ranking do Challenger Series 2024. Isabella assumiu o segundo lugar, assim como o Alejo, que tiraria a liderança do Samuel Pupo se vencesse esta segunda e última etapa na Austrália. A próxima é em KwaZulu-Natal, nos dias 1 a 8 de julho na África do Sul.

"Estou muito feliz por estar aqui neste pódio", disse Alejo Muniz. "Eu tenho trabalhado tanto, por tanto tempo, para voltar a surfar num nível mais alto. Passei por duas cirurgias, perdi a classificação para o CT por pouco algumas vezes, então estar de volta as finais, significa muito para mim. Quando eu saí de casa, prometi ao meu filho que levaria para casa um troféu de um desses eventos na Austrália, então papai cumpriu a promessa (risos). Estou realmente feliz com meu desempenho e com este bom resultado". Com o vice-campeonato do Challenger Series de Sydney, o catarinense sai da Austrália em segundo lugar no ranking que classifica 10 surfistas para completar a elite da World Surf League no CT 2025. Alejo fez parte do grupo dos melhores surfistas do mundo de 2011 até 2016 e vem tentando retornar desde então.