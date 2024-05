Minas incendeia, passa pelo São Paulo e é semifinalista do NBB

O Minas Tênis Clube é o terceiro semifinalista do NBB 2023/24. O time mineiro venceu o São Paulo por 98 a 67 e fez 3 a 2 na série melhor de cinco. Então, classificou-se pela sexta vez à semifinal do campeonato. Assim, a Tempestade repete o desempenho das últimas três temporadas e terá o Franca como adversário. Foi o terceiro confronto em casa nessa fase e a terceira vitória por 25 pontos ou mais.

Não é à toa que o Minas é a equipe com mais assistências no NBB, só nesta noite de segunda-feira (13), na Arena UniBH, o time deu 27. Por outro lado, inoperante, o Tricolor Paulista serviu apenas 11 vezes. Além disso, a Tempestade mostrou-se forte nos rebotes, resgatando 54 bolas contra 33 do adversário, que ficou desfalcado ao longo da série.

O Minas, que nada tinha a ver com os problemas do lado paulista, tratou de se impor dentro de seu ginásio. Desse modo, abriu 22 a 13 no primeiro quarto e não deixou rival sequer se aproximar do placar. Com a consistência de quem fez a terceira melhor campanha na temporada regular, foi gradativamente aumentando e minando as chances do São Paulo. Ampliou em mais quatro pontos na segunda parcial.