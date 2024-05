Flamengo vence clássico contra Flu com dois gols de Cristiane

No jogo isolado da 10ª rodada do Brasileirão Feminino, que ocorreu nesta segunda-feira (13), o Flamengo bateu o Fluminense por 3 a 1. Assim, com um gol de Giselli e dois de Cristiane, o Rubro-Negro carioca saltou para quinto na tabela. Portanto, é a quarta vitória seguida do Mengão, que já acumula sete partidas sem perder na competição nacional.

A partida no Luso-Brasileiro teve mando do Flamengo, então, significa que o time não perde em casa há quatro jogos, com três vitórias e um empate. Dessa vez, a vítima foi o Fluminense, que resistiu por pouco mais de dois minutos. Em uma arrancada fulminante, Giselli driblou a goleira do Tricolor e chutou antes que a defensora pudesse interceptar.

Então, o Mengão continuou pressionando e tendo as melhores oportunidades, ainda na primeira etapa. Até que, com 40 minutos, na jogada pela esquerda do ataque, Cristiane deu de bico para vazar a defesa adversária e dobrar a conta do Flamengo. Dois vacilos de recuos mal feitos deram oportunidade do Fluminense diminuir antes do intervalo, mas a goleira Karol Alves interviu de forma providencial.