Ginastas tem ciclo de preparação antes do Pan da modalidade

Já está transcorrendo, no Centro de Treinamento Time Brasil, no Rio de Janeiro, o terceiro Estágio de Treinamento de Ginástica Artística Masculina. Trata-se do último ciclo de preparação neste formato antes dos Jogos Olímpicos de Paris.

Evidentemente, a atividade tem o propósito de preparar o Brasil para as competições que ocorrerão na Arena Bercy, na capital francesa. Mas, antes disso, a comissão técnica que trabalha no CT cumpre a missão de preparar os ginastas que defenderão a GAM do País no Campeonato Pan-Americano Adulto e Juvenil. O campeonato ocorrerá em Santa Marta, na Colômbia, de 22 a 26 deste mês. Assim, Diogo Soares, atleta já classificado para Paris, vai participar desse evento.

"O Diogo vai usar essa competição como preparação para Paris. Em Santa Marta, teremos a disputa no individual geral, que tem o mesmo formato que ele vai encarar nos Jogos Olímpicos, tendo de fazer os seis aparelhos. Além disso, a marca da aparelhagem lá na Colômbia é a mesma dos Jogos, e isso é importantíssimo. É fundamental que os atletas acumulem experiência com aparelhos desse tipo", declarou Hilton Dichelli Júnior.