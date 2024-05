Âncora da CNN Brasil chora ao vivo durante cobertura da tragédia no RS

Um âncora da CNN Brasil Leandro Magalhães chorou ao vivo durante a cobertura da tragédia no Rio Grande do Sul na noite desta segunda-feira (13).

O que aconteceu

O jornalista ficou com a voz embargada e chorou durante um momento dramático. Leandro se emocionou ao contar que um filho encontrou o corpo do pai, que não queria ir embora de casa após as enchentes provocadas pelas fortes chuvas em São Leopoldo.