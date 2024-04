Marco Grael e Gabriel Simões fecham com o bronze em Hyères

Depois de finalizarem as regatas de classificação no terceiro lugar geral, Marco e Gabriel seguiram adiante para a medal race. Eles acabaram a prova na sexta posição, o que os manteve dentro do pódio da classe 49er. Os grandes campeões do evento em Hyères foram os alemães Jakob Meggendorfer e Andreas Spranger, medalhistas de ouro com o somatório de 84 pontos perdidos. Na sequência, os belgas Yannick Lefebvre e Jan Heuninck acabaram com a prata.

Com a classificação à Paris, Marco Grael e Gabriel Simões se juntaram aos compatriotas Bruno Lobo (Fórmula Kite), Martine Grael/Kahena Kunze (49erFX) e Mateus Isaac (IQFoil), brasileiros previamente classificados ao evento multiesportivo na França. Na próxima quinta-feira (2), às 19h, a Confederação Brasileira de Vela fará o anúncio dos atletas que integrarão o time olímpico do Brasil. A convocação ocorrerá no canal oficial da CBVela, no YouTube. Outros nomes que podem estar presentes são de Bruno Fontes (ILCA 7), Gabriella Kidd (ILCA 6), Henrique Haddad/Isabel Swan (470) e Samuel Albrecht/Gabriela Sá (Nacra 17).