Clubes não terão posição conjunta sobre paralisação do Brasileiro

Com poucos telefonemas é possível perceber que não há consenso. Às vezes o futebol brasileiro parece um filme de mocinho e bandido em que a CBF é sempre o vilão. Na maior parte das vezes, pode ser mesmo. Mas há torpeza sob disfarces angelicais, também.

A Conmebol não paralisará Libertadores e Copa Sul-Americana. Adiará jogos de Grêmio e Internacional, a cada semana sem condição de viagem e treinamento. A CBF não pretende paralisar as Séries A, C, D e Feminino. Analisará a cada semana os adiamentos necessários, salvo se o presidente Ednaldo Rodrigues se sentir pressionado a tomar outra atitude. Se tomar, receberá pressão de clubes que não pretendem o adiamento de todas as rodadas até junho.

A enchente de 1941, gravíssima, porém bem menor do que a atual, durou de 10 de abril a 14 de maio, período em que se regristraram 629 mm de chuva. O Internacional jogou até 6 de abril e só voltou a atuar em 18 de maio. O Grêmio ainda atuou em amistosos nos dias 20, 24 de abril e 1 de maio. O ápice da inundação aconteceu em 8 de maio, quando o Guaíba chegou a 4m76. Na época, não se jogava o Campeonato Brasileiro, com chuva no Sul e calor no Nordeste. Jogava-se o Gauchão, dividido em Campeonato Citadino e do Interior.

O Citadino não tinha começado. O Grêmio só estreou em 29 de junho, com vitória por 6 x 3 sobre o Cruzeiro-RS. A enchente terminou com um Grenal para arrecadar fundos para os 70 mil desabrigados, um quarto da população de Porto Alegre na época. Em 18 de maio, no estádio da Timbaúva, campo do Força e Luz, Grêmio e Internacional empataram por 2 x 2. Uma semana depois, no mesmo gramado, vitória colorada por 3 x 2. O Força e Luz ficava a aproximadamente a 5 km de distância do Guaíba, no bairro Santa Cecília, mais para o interior da capital gaúcha, distante do epicentro da enchente.

Naquele ano, o Internacional foi campeão citadino e venceu o Rio Grande na decisão estadual. Era o Rolo Compressor, de Ivo, Alfeu e Nena; Assis, Ávila e Abigail; Tesourinha, Rui, Russinho, Villalba e Carlitos. Mas ainda sem a formação clássica, com Júlio no gol, Álvaro no lugar de Nena, Oswaldo Brandão no lugar de Abigail.

A situação hoje é trágica. Os presidentes dos clubes não têm água potável em casa, Renato Gaúcho foi resgatado de barco do hotel De Ville, onde mora. Mudou-se para outro hotel, mas segue sem água e com pouca comida. Falamos de gente de ótima condição financeira. Imagine quem vive em condição precária.