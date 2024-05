Disputa pelos revezamentos esquenta Seletiva Olímpica

Os dois revezamentos 4x200m livre do Brasil conquistaram bons resultados neste ciclo olímpico e são candidatos a final em Paris. O masculino ficou em quarto lugar no Mundial de 2022, enquanto o feminino foi quarto no Mundial deste ano. A disputa deve ser mais forte na Olimpíada, mas os dois grupos tem um enorme potencial.

Demais provas

Outras três provas acontecem nesta terça na Seletiva Olímpica. Brandonn Almeida liderou as eliminatórias dos 400m medley masculino com um tempo de 4min24s96, enquanto Jhennifer Conceição foi a mais rápida nos 100m peito feminino, com 1min08s78.

A disputa dos 1500m livre é em uma final direta. Na sessão da manhã já aconteceram as séries com as atletas com os tempos de balizamento mais fracos. De noite, acontece a série mais forte, com destaque para Beatriz Dizotti, que foi finalista da prova nos Mundiais de 2022 e 2023 e já tem o índice olímpico pela salvaguarda.