Mafê, Cachorrão e Gabi garantem vaga em Paris-2024

A delegação brasileira já tem os seus primeiros nomes confirmados na natação nos Jogos Olímpicos Paris-2024. Nesta segunda-feira (6), aconteceram as primeiras provas da Seletiva Olímpica do Brasil, com três atletas carimbando o passaporte para a Olimpíada. Maria Fernanda Costa e Gabrielle Roncatto fizeram o índice nos 400m livre feminino, enquanto Guilherme Costa, o Cachorrão, se classificou nos 400m livre masculino.

As finais da Seletiva Olímpica definem os classificados para Paris-2024, com os dois melhores por prova se classificando caso atinjam o índice. Caso ninguém consiga o tempo alvo na final, serão usados os chamados "tempos de salvaguarda", marcas que atletas fizeram em competições importantes desde o ano passado abaixo do índice olímpico.

Trio dos 400

A sessão de finais começou com os 400m livre feminino. Mafê Costa e Gabrielle Roncatto já tinham tempos de salvaguarda, mas voltaram a nadar abaixo do índice olímpico (4min07s90) na final da Seletiva Olímpica. Mafê ficou em primeiro lugar na prova com um tempo de 4min06s11, enquanto Gabi foi a segunda colocada com 4min09s00. Letícia Romão completou o pódio com 4min10s64.