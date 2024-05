Thiago Monteiro vence mais uma e fura o quali de Roma

Na manhã desta terça-feira (7) aconteceu a última rodada qualificatória do Aberto de Roma, torneio que vale mil pontos para os campeões. Três brasileiros estiveram em quadra em busca da classificação à chave principal do torneio. No entanto, apenas Thiago Monteiro conseguiu vencer e avançar na competição. Felipe Meligeni e Laura Pigossi, no WTA, perderam seus confrontos e se despediram da Itália.

Monteiro 'on fire'

A ótima fase de Thiago Monteiro segue a todo vapor! Recentemente, o brasileiro fez uma ótima campanha no Masters 1000 de Madri, no qual furou o qualify e foi até a terceira rodada da chave principal do torneio. Agora, o cearense dá indícios que pode repetir o feito em Roma. E a primeira missão já foi concluída: furar o quali do torneio.

A classificação veio, nesta manhã de terça-feira, após triunfo diante do francês Corentin Moutet, número 83 do mundo. O placar da partida foi de 2 a 0, com parciais de 6-3 e 6-4. Durante o duelo, Monteiro mostrou completo domínio sobre o adversário, especialmente em seus saques. Nos dois sets disputados, o brasileiro teve o aproveitamento de 78% dos pontos em primeiro serviço, e não sofreu nenhuma quebra adversária. Assim, ele chegou à sexta vitória nas últimas sete partidas, com a única derrota sendo diante do tcheco Jiri Lehecka, em Madri.