Vitor Ishiy e Guilherme Teodoro caem nas duplas do Saudi Smash

Na manhã desta terça-feira (7), os brasileiros Vitor Ishiy e Guilherme Teodoro foram à mesa para a disputa em duplas do Saudi Smash, na Arábia Saudita. A partida era válida pelas oitavas de final do torneio, e os adversários foram os chilenos Gustavo Gomez e Nicolas Burgos. No entanto, a dupla do Brasil perdeu por 3 a 0, com parciais de 6-11, 9-11 e 10-12.

A campanha Vitor Ishiy e Guilherme Teodoro começaram suas trajetórias nas duplas do Saudi Smash no domingo (5). Na primeira rodada, eles enfrentaram uma equipe composta por outro brasileiro, o Eric Jouti, e o mesatenista húngaro Nandor Ecseki. O triunfo ficou com Ishy/Teodoro, por 3 a 1 (11-9, 9-11, 11-8 e 11-6). Classificados, então, para as oitavas de final, eles tiveram pela frente a dupla do Chile Gomez/Burgos. Desta vez, os brasileiros não foram páreos diante dos adversários, e não conseguiram ganhar nenhum set. O destaque do revés ficou no terceiro e último set, no qual os brasileiros abriram 10-7 mas não conseguiram fechar a parcial para encostar no placar.