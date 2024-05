Kamilla Cardoso sofre lesão e perderá estreia na WNBA

A brasileira Kamilla Cardoso, escolha número 3 do último draft para a WNBA, vai ter que esperar para fazer a sua estreia na competição. Isto porque ela sofreu uma lesão no ombro durante uma partida da pré-temporada, na última sexta-feira (3) entre o seu time Chicago Sky e a equipe do Minnesota Lynx. A previsão é de que a brasileira fique de quatro a seis semanas fora de ação.

A estrela brasileira se machucou após cair de mau jeito em cima de seu próprio ombro. Ela esteve presente na partida de preparação para a temporada, na qual o seu time perdeu por 92 a 81. No jogo, Kamilla Cardoso esteve em quadra por apenas 13 minutos, e conseguiu anotar seis pontos e quatro rebotes para o seu time antes de sair de ação.

O Chicago Sky ainda tem um compromisso na pré-temporada diante do New York Liberty. Na sequência, a equipe de Cardoso iniciará a sua campanha na WNBA contra o Dallas Wings, no dia 15 de maio. Além desses jogos, a jovem promessa do Brasil deverá perder, no mínimo, mais 7 partidas. No entanto, ela pode ficar de fora de mais outras seis partida, caso se recupere da lesão no limite previsto de seis semanas.