Indiana elimina vice-líder do ranking no Saudi Smash

Dentre os vários resultados surpreendentes na chave feminina de simples do Saudi Smash-2024, o que mais me chamou a atenção foi a vitória da indiana Manika Batra, ? 39 do mundo, sobre a chinesa Wang Manyu, isto é: a campeã do Singapore Smash-2024 e atual vice-líder do ranking mundial.

Batra e Manyu já haviam se enfrentado cinco vezes (duas delas, neste ano), com Manyu saindo vencedora em todas as ocasiões. Vale ressaltar ainda que Manyu, de 25 anos, foi campeã mundial de simples em Houston-2021.

Mas desta vez, a mesa-tenista de 28 anos da Índia, duas vezes medalhista de ouro nos Jogos da Commonwealth em 2018, tinha outros planos. Ela fez ótimo uso de seu "pino longo" no backhand para causar problemas a Manyu.