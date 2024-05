Gustavo Heide vence e avança às oitavas no Challenger da Áustria

Gustavo Heide esteve em quadra na manhã desta terça-feira (7) para a disputa da primeira rodada do Challenger de Mauthausen, na Áustria. O tenista brasileiro venceu o francês Arthur Gea por 2 a 1 (6-2, 1-6 e 6-3). Com o triunfo, o brasileiro número 182 do mundo se classificou às oitavas de final da competição.

A partida também marcou a volta de Gustavo Heide ao circuito, sendo o primeiro torneio desde a conquista do challenger de Assunção, em março. O jovem de 22 anos teve pela frente o número 396 do ranking ATP, Arthur Gea, em confronto inédito. Com a vitória de hoje, então, o brasileiro alcançou sua décima vitória em 13 jogos na temporada a nível de Challenger.

No confronto, Heide oscilou no seu rendimento durante as três parciais. Na primeira, quebrou o serviço adversário uma vez e venceu com tranquilidade por 6-3. Na sequência, viu o francês dominar as ações do segundo set para empatar o confronto com um 6-1. Assim, as emoções ficaram para o último e decisivo set. Nele, o brasileiro largou à frente quebrando o primeiro saque de Gea, porém o francês devolveu na mesma moeda no game seguinte.