Sesi Franca domina o Paulistano e abre 2 a 0 nas quartas do NBB

Classificação encaminhada! No segundo jogo da série de quartas de final do NBB, o Sesi Franca derrotou o Paulistano por 89 a 75, fora de casa, e ampliou sua vantagem no mata-mata. Agora, com o resultado obtido nesta segunda-feira (6), o time do interior paulista poderá confirmar sua vaga na semifinal já na próxima partida.

O principal pontuador do Franca no duelo foi David Jackson, autor de 19 pontos, além de quatro roubadas de bola, três rebotes e uma assistência. Outro jogador que teve um grande desempenho foi o argentino Santiago Scala, dono de 18 pontos, oito assistências e sete rebotes. Já do lado do Paulistano, destaque para o norte-americano Kevin Crescenzi, que marcou 20 pontos e sete assistências. O terceiro jogo da série ocorrerá novamente na casa do CAP, no Ginásio Antônio Prado Júnior, na próxima quarta-feira (8), às 19h.

O jogo

Depois de um início devagar na partida, o Sesi Franca começou a encaixar o seu jogo a partir de sete minutos jogados. O estadunidense David Jackson liderou o ataque da equipe, que fechou o primeiro quarto vencendo por 21 a 13. Na sequência, os visitantes permaneceram tendo o domínio das ações e controlando sua vantagem construída na parcial inicial. Assim, eles foram para o intervalo na frente pelo placar de 54 a 41.