São Paulo vence o Minas com facilidade e iguala série do NBB

Tudo igual! Em confronto válido pela segunda partida da série de quartas de final do Novo Basquete Brasil (NBB), o São Paulo fez o dever de casa, superou o Minas Tênis Clube por 105 a 74 e empatou a disputa do mata-mata. As equipes retornarão ao torneio nesta quarta-feira (8), às 20h, novamente no Ginásio do Morumbi.

Passeio no primeiro quarto e domínio depois do intervalo Após perder a primeira partida da série, o São Paulo precisava dar uma resposta para sua torcida no Ginásio do Morumbi. E, logo no primeiro quarto, o clube mandante emplacou um excelente volume de jogo e abriu uma boa vantagem sobre o adversário. Com um ataque muito eficiente, o Tricolor finalizou a parcial na frente por 29 a 15. Depois, o Minas conseguiu equilibrar a disputa e evitou que o seu rival aumentasse ainda mais a diferença no placar. Porém, na volta do intervalo, o que se viu foi o São Paulo retomar o ritmo inicial e dominar completamente o time mineiro. A equipe anotou 28 pontos e ampliou sua vantagem para 80 a 56. O Tricolor seguiu forte na etapa final e alcançou a marca de 105 pontos ao seu favor, algo que não fazia desde maio do ano passado. Resultado definitivo: 105 a 74 e série empatada no NBB.