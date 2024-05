Cristiane decide e Flamengo bate o América-MG pelo Brasileiro

Aos 38 minutos de jogo, Cristiane recebeu dentro da área e finalizou cruzado para abrir o placar a favor da equipe carioca. Ainda na etapa inicial, o América conseguiu o empate com a atacante Soraya, que deixou tudo igual cobrando pênalti. Logo na volta do intervalo, a meia Duda Francelino acertou um lindo cruzamento e Cris cabeceou forte para decretar o 2 a 1 no placar final. Com os tentos marcados, a atleta experiente assumiu a artilharia da competição com nove gols, ao lado de Amanda Gutierres, do Palmeiras.

A vitória em Belo Horizonte fez com que o Flamengo subisse três colocações na classificação geral do Brasileiro. Agora, o rubro-negro ocupa o sexto lugar e, se o campeonato acabasse hoje, estaria se classificando para a fase de quartas de final. O América-MG, por sua vez, perdeu uma posição e estacionou em sétimo. Na próxima rodada, o Mengão terá um clássico contra o Fluminense na segunda-feira (13), às 16h, enquanto o Coelho encara o Grêmio no domingo (12), às 17h.