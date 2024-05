Falta de sensibilidade dos dirigentes com tragédia no RS é revoltante

Quais são os verdadeiros princípios e valores do nosso futebol? O futebol deveria parar, não porque Grêmio, Inter e Juventude não conseguem treinar, jogar em seus campos e viajar, mas em solidariedade aos brasileiros gaúchos.

Por que não fazer dois jogos entre uma Seleção Paulista e uma Seleção Carioca, um jogo no Maracanã e outro no Allianz Parque, com a renda destinada ao Rio Grande do Sul? O campeonato deveria ser suspenso e jogos de seleções estaduais realizados para arrecadar doações para ajudar as pessoas do Sul.

Seleção baiana x seleção cearense.

Mineira x Paulista.

Carioca x Mineira.

E assim usar o tempo do campeonato parado para colocar o futebol a serviço da filantropia.

A CBF deveria estar pensando no que pode fazer, além de enviar dinheiro, para colaborar com o Rio Grande do Sul. Até quando esperar?