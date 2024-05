Igor Gimenez fura qualificatório do Challenger de Santos

Após uma longa semana de disputa do Challenger de Porto Alegre, o Brasil sediará mais um evento da categoria no tênis internacional. A cidade de Santos abriu os trabalhos neste domingo (6) e viu, no segundo dia do torneio, o brasileiro Igor Gimenez superar a chave qualificatória e avançar para a competição principal. Por outro lado, Nicolas Zanellato e Wilson Leite acabaram eliminados na primeira rodada.

Em partida de quase duas horas de duração, Igor derrotou o japonês Seita Watanabe por 2 a 0 (7/5 e 6/4) na segunda rodada da fase qualificatória. Depois de iniciar com duas quebras de cada lado, o brasileiro anotou mais um break no 11º game, confirmou o seu serviço no saque seguinte e largou em vantagem. Logo depois, ele emplacou três games consecutivos no final da parcial e sacramentou sua classificação em Santos. Com o resultado, Igor Gimenez abrirá sua participação na chave principal contra o libanês Hady Habib. Atualmente na 286ª colocação do ranking da ATP, o adversário asiático possui 10 títulos em torneios Futures. A partida ocorrerá nesta terça-feira (7), às 12h40. Diferente de Igor, Rafael Tosetto caiu diante do uruguaio Franco Roncadelli e não conseguiu superar a etapa qualificatória.